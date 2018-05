Rahvas liginullenergiamajadest: alustatakse suure hurraaga ja välja kukub nii nagu alati

Soome probleemidest innustust saanud tänase Maalehe loo "Soome võitleb hallitusega, Eestis on viimane aeg naabrite vigadest õppida" kommentaariumis jagavad inimesed avameelselt enda kogemusi ning arvamusi liginullenergiamajade kohta.

Kommentaariumis muretsetakse esialgse hinna ning hiljem lisanduvate remontide ja hoolduste pärast ning kirutakse euroametnikke, kes koostavad ühtseid juhendeid Euroopale, kus kliima märkimisväärselt erineb. Loomulikult saavad oma koosa ka kohalikud ametnikud, kes Brüsseli soovituste ja eeskirjadega kohe kaasa lähevad.

"Sellest ma saan aru, et esimene lendab orki, aga meie omad sõtkuvad sama rada pidi järele," kirjutab Thor Gothard. „Ei taheta näha teiste vigu vaid tambitakse veel hullemate vigadega samas rajas.”

Mansion Ghost toob välja, et need majad on tehtud ainult ja ainult energia kokkuhoidu silmas pidades, kõik muu on teisejärguline ja elamiskõlbulikkus järjekorra lõpus.

"Meie päevil käivad asjad ikka nii, et suure hurraaga hakatakse peale ja siis istutakse maha ja kratsitakse kukalt, et millega siis nüüd hakkama saadi. Ikka see, et hästi mõeldud, aga välja kukub nagu alati. Kas keegi kõige selle eest ka vastutust võtab? Et sokutati poolik toode, mis tegelikult ei tööta ega hakkagi tööle. Ja süüdi pole, nagu alati, keegi," kirjutab kommentaator Sihver Plaat.