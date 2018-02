Rahvas on hääletanud: valla nimeks saagu Ülenurme, mitte Kambja!

Valitsus otsustas läinud suvel sundühendada 2600 elanikuga Kambja valla enam kui 7500 elanikuga Ülenurme vallaga ning määras uue valla nimeks Kambja. Suurele osale rahvast tekitas see tuska, mistõttu korraldati nime valimiseks rahvahääletus, kus oodatult võitiski Ülenurme nimi.

Täna selgunud hääletustulemuste järgi hääletas Ülenurme poolt 1604 ja Kambja poolt 753 vallaelanikku ning hääletusaktiivsus oli 29 protsenti.

"Ülenurme inimesed on juba sundliitmise peale nördinud, nüüd pandi veel nimeks ka Kambja. See kuidagi ei kõneta inimesi," ütleb Kristi Kull, Kambja vallavalitsuse arendusjuht vallasekretäri ülesannetes. "Numbrid lähevad järgmisele volikogu istungile märtsis ja volikogu siis otsustab. Kui tuleb soodne otsus, tehakse eelnõu ning esitatakse valitsusele nime muutmiseks ettepanek."

Ta möönab, et eks Kambja inimesed taha ikka Kambja nime, aga lohutab kambjakaid, et neile jääb kihelkonna ja aleviku nimi ikka alles. Lihtsalt vallale selline nimi ei sobivat.

Sundliitmise eel küsis valitsus nõu kohanimenõukogult ja see pidas eelistatavaks Kambja kui kunagise kihelkonna nime, ent võimaliku keskuse puhul Ülenurme alevikus ei välistanud ka Ülenurme nime. Kuna ühendvalla keskus ja vallavalitsus saab olema Ülenurme alevikus, samuti elab suurem osa tekkinud uue valla elanikest Ülenurme territooriumil, peab praeguse volikogu enamus põhjendatuks muuta Kambja valla nimi Ülenurme vallaks.

"Kui taotlus tuleb sisse, arutab asja esmalt kohanimenõukogu, kes annab oma seisukoha riigihalduse ministrile, kes siis otsustab, kas minna nime muutmisega valitsusse," teatab kohanimenõukogu esimees ning rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna juhataja Väino Tõemets.

"Mina arvan, et Kambja on samuti hea nimi. Samas on Ülenurme nimi ka hea," lubab mees kohalike soovidega volikogu ettepaneku korral arvestada.