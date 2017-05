Rahvas ründab talusid: avatud talude päeval külastab üht farmi tuhatkond inimest

Juulis toimuvale üle-eestilisele avatud talude päevale on registreerunud juba 249 talu ja põllumajandustootmist. Suure huvi tõttu pikendatakse registreerimise tähtaega nädala võrra.

"Esimesel aastal tegin töötajatele koogi, mõtlesime, et saame seda koos süüa, kes seda meie farmi ikka näha tahab..."

Erika Pääbus Andre Juustufarmist hakkab tagantjärgi naerma, kui tookordne valearvestus meelde tuleb: tegelikkuses tuli esimene bussitäis külastajad juba hommikul, kokku voolas farmist läbi tuhatkond inimest ning kella kuueks olid töötajad rampväsinud ja kook ikka söömata. Selleks polnud kellelgi enam jaksu.

Mullu käis inimesi kaks korda rohkem, kuid nüüd oldi selleks juba valmis ja ollakse ka tänavu juulis, mil osaletakse kolmandal üle-eestilisel avatud talude päeval. Pääbuse sõnul tahavad inimesed proovida nende omatoodangut, kuid vähemalt teist samapalju tunnevad huvi praktilise maaelu vastu.

"On ka neid, kes ütlevad, et oh, ainult lehmad," muigab ta. "See ongi, kuidas kellelegi - teile ainult lehmad, meile kogu elu!" Need on pigem erandlikud juhud, pigem on laut külastuspäeval populaarne koht ning loomad tulijatele huvitavad.

Kasu on mõlemapoolne - külastajad saavad näha, mis elu farmis elatakse ja kust toit tuleb, talud aga tutvustavad ennast, oma tooteid ja saavad neid ka müüa. Huvi uksi avada on tänavu varasemast veelgi suurem.

„Hea meel on näha, et avatud talude päeva suhtes nii palju huvi on üles näidatud ja rekordarv talusid on ennast kirja pannud,” ütles avatud talude päeva projektijuht Karolin Lillemäe maaeluministeeriumist. „Kuna viimasel nädalal on erakordselt palju registreerumisi olnud, pikendame registreerimise tähtaega 8. maini.”

Esimest korda osaleb 91, teist korda 85 ja kolmandat korda 73 talu. Hiiumaalt osaleb teist aastat Lepaniidi talu.

„Hiiumaa saarevabariigis talu avamine on tore töine vaheldus, mis annab hästi hea emotsiooni,” ütles perenaine Kaire Vannas. „Tutvustame kitsi ja lambaid ning räägime karjavalve- ja karjakoertest, nende funktsioonist ja käitumisest.“

Üllatusi tuleb külastajatel perenaise kinnitusel üksjagu ette - paljusid paneb imestama, et karjavalvekoer on lammastega koos ööpäev läbi.

„Küsitakse ka, et kas kits lööb inimest sarvedega – selle pärast meie juures muretsema ei pea,“ rääkis Kaire Vannas.

Lisaks väiksematele taludele saab tutvuda ka suuremate tootmistega, nii on võimalus minna ka näiteks robotlüpsilautu oma silmaga vaatama või teha ringkäik viljapõllul. Avatud on ka hulk talle, ürdiaedu ning kaasa löövad mitmed muuseumid. Märgata võib ka siidritalude ja käsitööõlle valmistajate pildile tulekut.

Kõige parema ülevaate saab kodulehelt avatudtalud.ee, kus kaardile lisanduvad järjest programmid ja tegevused, mida külastajatele pakutakse.

Esimene avatud talude päev toimus 2015. aastal, kui oma uksed avas külastajatele 147 talu, 2016. aastal osales 234 talu.