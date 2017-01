Setomaal lõppes pühapäeval rahvaküsitlus Setomaa valla küsimuses ning esialgsetel andmetel soovisid elanikud ühtse valla loomist.

Ühtsesse valda kuuluksid Mikitamäe, Värska ja Meremäe vald ning Misso vallast Luhamaa nulk. Küsitlusel said osaleda kõik Setomaa omavalitsustesse registreeritud elanikud, vahendab ERR.

"Täiesti enneolematu valimisaktiivsus haldusreformi küsimuses. /.../ Et ikkagi kõvasti üle poole, kohati 75 protsenti ja isegi enam. Tegu on oma juurte ja päritoluga seotud küsimusega, et sellepärast see on nii tugevalt inimeste identiteeti mõjutanud ja nad on tahtnud oma arvamust välja öelda," selgitas Põlva maavanem Igor Taro.

