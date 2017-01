Uudisteagentuuri AFP kodulehelt vaatab täna lugejatele vastu lugu sellest, milline saab olema peatsel algav kukeaasta äsja ametisse vannutatud Donald Trumpile.

Hongkongis ennustatakse, et 2017. aasta, mis on idamaade kalendri järgi kukeaasta, toob kaasa tülisid ja agressioone - need on kukele omased jooned.

Kuna Trump on karjahierarhias kõrgel kohal, toob Kuke muutlik meel kombineerituna tuleaasta märgiga kaasa raskeid aegu, eriti Läänemaailma jaoks, prognoosivad Feng Shui ajatundjad.

"Kukele meeldib tülisid üles tõmmata, sõneleda ja võidelda," selgitas Hongkongi ennustaja Thierry Chow AFP-le.

Trumpi ametissevannutamist saatsid USA-s suured protestid ning mitmel pool maailmas kardetakse sõja puhkemist. "Tuleb veel palju meeleavaldusi ja tänavarahutusi," ennustab Chow.

Koeraastal sündinud Trump võib endale ennastäis olemist lubada, sest teda ümbritsevad andunud jüngrid ning tema elemendiks on feng shui järgi maa, mis on samas kategoorias tulega.

Teine feng shui meister Alion Yeo sõnas, et eelolev aasta saab USA majandusele olema soodne, sest Kuke elemendiks on metall, mis sümboliseerib ka raha ja aktsiaturge.

Kuid Trumpi edu olevat lühiajaline - 2018. aastal (mis on koera-aasta) see pöördub. Elame, näeme!

Allikas: AFP