Rahvusvahelisel konnapäeval mine loomaaeda konni vaatama!

Tänasel rahvusvahelisel konnapäeval toimub üle maailma sadakond üritust konnade heaks. Ikka selleks, et nendele toredatele loomadele tähelepanu tõmmata ja nende kaitseks annetusi koguda.

2009. aastal hakkas kahepaiksete kaitseorganisatsioon Save the Frogs aprilli viimasel laupäeval tähistama päeva „Päästke konnad!“, et tõsta inimeste teadlikkust nende üha suuremasse ohtu sattuvate loomade olukorrast. Lisaks kopsuhingamisele võimaldab kahepaiksete õhuke nahk gaasivahetust ka naha kaudu. See asjaolu muudab nad aga väga tundlikuks igasugusele keskkonnasaastele. Lisaks ohustavad amfiibe ka elu- ja kudemispaikade hävimine ning ohter konnajalgade söömine inimeste poolt. Praegu on teada ligikaudu 6800 liiki kahepaikseid. Eestis elab kahepaikseid 11 erinevast liigist, kes kõik on looduskaitse all.

Hetkel elab Tallinna loomaaias 279 kahepaikset 17 liigist.

Konnapäeva kava Tallinna loomaaias:

12:00-15:00 Paksunahaliste maja esisel platsil on „Konnad teel(t)“ projekti eestvedajad, kes mängude kaudu ja töötubades tutvustavad konnaliike, seda, mis neid ohustab ja kuidas me saame kahepaikseid aidata ning vastavad loomulikult kõikidele küsimustele.

13:15-15:15 soovijatel on võimalus Keskkonnahariduskeskuse auditooriumis vaadata Matsalu Filmifestivali eriauhinna võitnud pooletunnist filmi kahepaiksetest “Konnade tee”.

14:00 aaga ja kollavööt-puukonnade toitmine Väikses Troopikamajas. Kohapeal räägivad konnadest Kertu Namsing (eesti keeles) ja Darja Zubareva (vene keeles).

Kogu päeva vältel toimub kampaania „Esita küsimus!“. Tallinna Loomaaia Keskkonnahariduskeskuse fuajees asub kast, kuhu huvilised paigutavad blanketi küsimusega. Küsimused koos spetsialistide vastustega pannakse üles loomaia kodulehele ja "konnadteel" Facebook kontole. Parima küsimuse esitajale on auhind.

Sündmusele pääseb loomaaia piletiga.

Kes loomaaeda ei jõua, see võib anda hoogu juurde konnatalgutele "Aita konnad üle tee!" ning teha väikese annetuse hooandja lehel.