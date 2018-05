Rail Balticu arendaja: otsused ei tohi sündida kabinetivaikuses

Toimetuselt: Vastukaja autor ütleb, et ei tohiks otsuseid teha pelgalt kabinetivaikuses, aga antud juhul kohalikule rahvale just tundub, et nii neid otsuseid, mis nende elu järgmised aastad mõjutama hakkavad, just teha üritataksegi. Aluse selliseks kartuseks annab tõsiasi, et planeeritava uuringuala ümbruses elavatest inimestest teavitati vaid kolme, kuigi seal elab vähemalt kümmekond peret. Ja ka nende puhul saadeti vaid lakooniline kiri plaani kohta, igasugused skeemid, seletuskirjad, juba tehtud alusuuringud jmt tuli asjaosalistel ise internetisügavustest välja kaevata või ametkondadest välja nõuda.

Loe veel