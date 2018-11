Roland Müür ütleb, et see, millal rongid hakkavad trassil sõitma, oleneb sellest, kui kiiresti toimub ehituslubade väljastamine, millised nõuded tekivad aja jooksul juurde ning kuidas kulgevad kohtuprotsessid, millest kõige mahukama on kokku pannud Avalikult Rail Balticust ja Eesti Looduskaitse Selts.

Sven Arbet