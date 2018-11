Rakvere kuulus kuusekunst ja -kunstnik vallutavad nüüd Tõrva linna

„Kolmapäeval paigaldati Tõrva keskväljakule jõulukuusk, mis toodi linna Alalt,” annab teada valla kodulehekülg.

Uudis jätkub: "15 meetri kõrgune ja kaks tonni kaaluv jõulupuu on suureks sirgunud Tõrva vallas Ala küla lähedal. Tegemist on põhikuusega suuremast planeeritavast installatsioonide kogumist "Meie metsa lugu", mille loob endine Rakvere linnakunstnik Teet Suur, kes oli ka kuulsate Rakvere jõulupuude autor. Kui kuusk toodi kohale täna, siis ülejäänud kompositsioon peaks paika saama järgmisel nädalal."

Tõrva vallavanem Maido Ruusmann rääkis, et tänavu on esimesed jõulud, mil Tõrva linnal on uus keskväljak ja see annab kunstiliselt suuremad võimalused. Vallavanem ütles, et kuna varem oli keskväljak põhimõtteliselt arendamata tühi parkimisala, siis puudus võimalus nutikate lahenduste loomiseks. Rekonstrueeritud keskväljak pakub aga aastaringselt põnevaid võimalusi, mida plaanitakse nüüd ja edaspidi rakendada. Sellest lähtuvalt paigaldatakse jõuludeks ka jalakäijate alale installatsioon "Meie metsa lugu"

Esimesel advendil toimub Tõrva keskväljakul ka traditsiooniline pidulik advendiküünalde süütamine.

Rakverre püstitatakse tänavu tavaline jõulukuusk koos jõuluturu müügipaviljonidega.

Fotod on pärit Tõrva linna Facebooki lehelt, autoriks Egon Bogdanov.