Rakvere lihakombinaadi töötajad alustavad teisipäeval streiki

Eile ennelõunal kohtusid Rakveres HKScani juhtkonna ja ametiühingu esindajad, et arutada, kas saab veel päästa liiva jooksnud arutelu palga- ja töötingimuste üle ettevõttes. Kõnelusist tulu ei olnud ning 6. veebruariks plaanitud tähtajatu streik on endiselt jõus.

AS HKScan Estoniale saadetud streigiteatele kindlaks jäädes nõuavad Rakvere lihakombinaadi töötajad tapamaja töötajate põhipalga tõstmist 16% võrra alates 1. veebruarist 2018 ja seejärel veel 16% võrra 1. juulist 2018. Lisaks nõutakse, et tulemuspalga arvestamist ei muudetaks.

„Selle peale tuli vastus, nagu ka eelmine kord, et nad soovivad muuta palgafondi, tõstes seda viis protsenti teises kvartalis. See on paigalseis meie jaoks," selgitas Eesti Ametiühingute Keskliidu sekretär Artjom Arhangelski, rõhutades, et soov on jõuda Eesti keskmise palgani ning kohtumine korraldati tööliste ettevõtmisel lootuses streik ära hoida.

Etevõtte juhi Anne Mere kommentaari olukorrale saad lugeda Õhtulehest.