Seakasvataja ja TÜ Viru Liha-ühistu juhatuse liige Ermo Sepp ütles, et seakasvatajaid ühendava tulundusühistu aastane leping Rakvere Lihakombinaadiga lõppes veebruari algul. “Meile öeldi praegu leping üles ehk uut lepingut enam ei tehtud,” selgitas ta.

Rakvere LK on Eesti kõige suurem lihatööstus, ja kui see ei võta enam kohalike kasvatajate sigu vastu, mõjutab see kogu siinset seakasvatussektorit.