Rakvere teatri tülikas naaber lahkus ning jättis mälestuseks salaukse

Maalehes valgustatud mure Rakvere teatri väikese maja tuleohtlikust naabrist on saanud lahenduse. Pealegi veel nii õnneliku lahenduse, et probleemist jäi maha ... kõigile saladuseks olnud uks.

Käes oleva aasta 8. veebruaril ilmus Maalehes lugu „Naaber külvab teatrisse tulehirmu,“ mis algas nii: „Rakvere teater on läbi aastakümnete pidanud läbirääkimisi isepäise naabriga, kelle elamu on ohuks turvalisusele. /.../ Kui sellest hoonest peaks puhkema kahjutuli, on leegid paukselt teatri väikese maja katuse all, majas võib etenduse ajal viibida kuni 150 inimest. Kogu kompleksis on täissaalide õhtul kuni 1000 inimest (külastajat ja töötajat).“

Probleemseks hooneks oli läinud sajandi keskpaigal tänase teatri väikese saali, toonase traktoriosade lao külge ehitatud kontorimaja, mille erastanud mees ei soovinud sealt mingil tingimusel lahkuda, kuigi hoone oli koledal kombel räämas ja ülimalt tuleohtlik. Teatrijuhid tegid läbi aastakümnete talle häid ja veel paremaid pakkumisi, kuid mees keeldus enesekindlalt paremaid elupaiku vastu võtmast.

Hämmastav avaldus

Maalehe külaskäigu ajal tänavu veebruaris pakkus teatri probleemne naaber Toivo Mölder sõbraliku ning teatri muret mõistva vestluse järel viimaks välja ka kuigivõrd fataalse lahenduse. Nimelt: „Ma olen 61 aastat vana ja kümne aasta jooksul suren kindlasti ära. Võtku seejärel teater see maja ja tehku mis tahab. Ma jätan teatrile ... “ Nii rääkis Mölder, kes vist tundis saatust ette.

Kui Toivo tänavu suvel siit ilmast lahkus, saidki Möldri pärijad ja teater laguneva hoone saatuse osas ühele meelele ja tänaseks on plats puhas.

Pildil olev majake on nüüd lammutatud. Foto: Sven Arbet

Projekteerimistööde järel sünnib hoone asupaika, loodetavasti juba järgmisel kevadel, teatri tipptundidel ummistunud parkla laiendus. Teatri direktor Velvo Väli on õnnelik eelkõige selle üle, et nüüd pääseb päästeteenistus teatrile ligi mitmest suunast, mis on võimalike õnnetuste puhul väga oluline.

Kunagist naabrit ja aastakümnete probleemi jääb aga meenutama salapärane uks teatri väikese saali, kunagise mõisaaida seinas, mis ehitati sinna tõenäoliselt koos kõrvalhoone rajamisega eelmise sajandi keskel.

Meie hulgast lahkunud majaomanik, olgu muld talle kerge, kasutas seda ust aga kapina.

Vana uks. Foto: Sven Arbet