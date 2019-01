Kõige suurem sisserände tung on viimastel aastatel mitte meedias paljukõneldud Saksamaale ega Rootsi, vaid hoopis Poolasse.

2017. aastal anti Ukraina kodanikele ELi riikides üle 622 000 elamisloa, mis on üle viiendiku kõigist ELis antud elamislubadest.

esti on pigem karmi immiratsioonipoliitikaga riik ja 2017. aastal oli Eesti kõige vähem uusi esmaseid elamislube väljastanud riik Euroopa Liidus.