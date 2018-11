Räpina vallajuhtidele näidati Kundas tselluloositehast, tulekul on uus rahvakoosolek

Maaleht RUS

AS Estonian Cell. Foto: Sven Arbet

Tänu Kundas asuva AS Estonian Cell juhtkonna vastutulelikkusele sai võimalikuks, et räpinalased, kes mõtlevad tselluloostehase lubamisele oma valla territooriumile, said tehasesse pilgu heita.