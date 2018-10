Räpina vallavanem: kaks nädalat olen selle õnnetu pangaautomaadi pärast inimeste käest sõimata saanud

„Me pole muud teha saanudki, kui selle automaadiga tegeleda!“ hüüab vallavanem Enel Liin telefoni. „Inimesed on jube pahased, juba esimesel päeval sain poes kolm korda kodanike meelepaha osaliseks. Aga vallavalitsus pole milleski süüdi, pank lihtsalt sõitis meist üle.“

Kolm nädalat tagasi pidasid vallavalitsuse ja Swedbanki esindajad pangaautomaadi vahetuse teemalise koosoleku. Vallavalitsus laitis maha panga mõtte paigaldada valla haldushoone seina sees asunud senise automaadi asemele uus, sest koht on ebasobiv ja ebaturvaline. Enel Liini meelest jõuti selles kokkuleppele.

Kuid tema üllatuseks saabus ülejärgmisel päeval Swedbankist vallamajja kiri, mis teatas, et automaadi paigaldust alustatakse siiski sinna, kuhu see esialgu planeeritud oli ehk siis vana automaadi asemele. Töömehed saabusid ja automaatide vahetamine algas.

Vallavanema sõnul nägi ta kohe, et see on liiga kõrgel. Õigemini on uus automaat teist tüüpi ja vanast kõrgem ning tulnuks paigaldada madalamale.

„Ütlesin töömeestele, et nii ei saa see jääda – mina olen 175 cm pikk, ulatun vaevu-vaevu vajaliku kõrguseni. Nemad aga seletasid, et peavad paigaldama nagu ette nähtud. Ma mõistan, sest tõenäoliselt nad ei tohi selliste asjade paigaldamisel oma aru kasutada.“

Veel ärritas vallavanemat see, et ehitusmeeste poolt tekitatud praht oli pillutud laiali väikestesse, ümber haldushoone asuvatesse prügikastidesse. „Ka see on soliidse firma käitumine ning turvaline ja mugav lahendus?“ küsis vallavanem pangale saadetud pretensioonis ning lisas, et vabandused siin ei aita – tulge ja vaadake, milline see asi siin välja näeb.