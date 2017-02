Rapla Ühisgümnaasiumi õpilased tegid SA TÜK Lastefondile Üleannetuse kampaania raames 1500 euro suuruse annetuse, mis koguti heategevusliku moeetendusega.

Märkimisväärne annetussumma saadi kokku etenduse pääsmete, õnneloosi piletite ja õpilaste valmistatud küpsetiste müügist.

Tegemist on kooli traditsioonilise üritusega, mis on viimasel kahel aastal saanud ka heategevusliku mõõtme. Möödunud aastal toetati moeetenduse tuluga Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liitu.

Moeetenduse ühe eestvedaja, Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilase Liisa Tõnsi sõnul otsustati ka sel aastal rahaga head teha, sest nõnda saavad abi need, kes seda tõepoolest vajavad. “Lisaks ka seetõttu, et üritusest võtab osa palju inimesi ning koos millegi tegemine aitab neid ühendada. Otsustasime raha annetada, et üritus õpetaks inimesi hoolima ning ühendaks neid,” selgitab ta.

3. veebruaril toimunud ürituse korraldamiseks saadi toetust projektifondist "PickUp Briti eri", mille tegevuste elluviimist rahastatakse Briti Nõukogu poolt. Oma panuse andsid ka rida ettevõtteid: Utilitas Eesti, Imatra Elekter AS, AS RMW, 3D Infra, GKR Trade, Halens, Pegasus Kirjastus, Rapla Vallavalitsus, Minna Sahver, Ideaalkosmeetika, Digiekraanid, Tre Raadio, Candille, Uisuplats, Perrooni kohvik, Balsnack, Hepa, Koduekstra, Pizzakiosk ja veel mitmed teised. Eraisikutena toetasid heategevuslikku moeetendust Keiu Siiro ja Arvi Pink.

Korraldajate sõnul sooviti annetus suunata Lastefondi, sest see on võimalus aidata just lapsi ja noori, mis on Rapla Ühisgümnaasiumi õpilastele hingelähedane. “Lisaks julgustas meid Lastefondi toetama ka tõsiasi, et 2017. aasta on laste ja noorte kultuuriaasta. Loomulikult oli üheks oluliseks põhjuseks ka see, et tervis ning selle tähtsustamine just noorte seas on väga oluline,” räägib Liisa Tõns.

Lastefondi strateegiajuht Küllike Saar on Rapla noorte heateost liigutatud. “On suur rõõm näha, et haigete laste peale ei mõtle vaid need, kes ise lapsevanemad või tööealised, vaid ka noored,” sõnab ta. “Just noored on ju meie tulevik ning minu kogemused näitavad küll aina enam, et meie tulevik on heades kätes. Kätes, kes teavad, kui oluline on aidata ka endast nõrgemaid.”

1500-eurone annetus paigutati Eesti annetuskaardile kampaanialehel www.üleannetus.ee ning sümboolselt antakse see Lastefondile üle Üleannetuse perepäeval Raplas.

Üleannetus on SA TÜK Lastefondi heategevuskampaania, millega kogub fond annetusi lastele, kes vajavad oma haiguse tõttu ravitoitu. Kõikidel headel inimestel on võimalik samuti anda oma panus ravitoitu vajavate laste toetuseks veebilehel www.üleannetus.ee.

Ravitoit on spetsiaalne toidusegu, mis sisaldab väikese koguse kohta konsentreeritud hulgal toitaineid ning on paljude haigete laste jaoks ainus viis, kuidas nad normaalseks eluks ja kasvamiseks hädavajalikud toitained kätte või üleüldse süüa saavad.