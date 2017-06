Raplasse rajatakse energeetiliselt võimas labürint

Rapla Elujõu keskuse õuel käib juba mõnda aega tegevus, mis esmapilgul jätab mulje ümmarguse tantsulava valmimisest. Lähemal uurimisel selgub, et keskuse perenaine Piia Kõverik rajab labürinti.

Labürindi ehitus algas juba eelmisel sügisel pinnase koorimisega. Paigaldatud on ka veetorud ja elektrikaablid, kuna labürindi keskele on plaanis rajada purskkaev. Pärast lume sulamist on maapind tasandatud ja alustatud liivaga täitmist. Mai lõpus saabusid esimesed 15 tonni liiva, kokku aga tuleb seda umbes 50 tonni. Liiva laialilaotamine käib käsitsi. Seda saaks teha ka kopaga, kuid Kõverik ütleb, et kui ta telliks firma seda tegema, siis poleks see enam see. Mida rohkem ise teha, seda parem energeetiliselt.

Kõike ehitatakse oma raha ja tööjõuga. Labürindi projektis lööb aktiivselt kaasa ka Piia Kõveriku abikaasa.

Muidu on sellised labürindid kuue käiguga, aga Raplasse tuleb 11 käiguga.

Loe pikemalt 21. juuni Raplamaa Sõnumitest