Ratas: Mihhail Korb on olnud väga tugev riigihalduse minister

Peaministri kinnitusel ei olnud Korbi tööle haldusreformiga sisulisi etteheiteid.

Peaminister Jüri Ratas lükkas Riigikogus tagasi Vabaerakonna väite, et tänaseks ametist lahkunud riigihaldusminister Mihhail Korb oli ainus variant sellele kohale, kuna ükski maaomavalitsusi tundev Keskerakonna poliitik polnud Ratase valitsuse moodustamisel nõus riigihaldusministriks hakkama.

“Mihhail Korb oli sisuline minister,” kinnitas Ratas. Korb oli tema sõnul kuulav, märkav ja ka niisugune minister, kes oli kohalike elanike parema operatiivteenuste kättesaadavuse poolt .

Korbi kritiseeris täna ka Vabaerakonna endine esimees Andres Herkel, kes leidis rahvasaadikute arupärimise sisu tutvustades, et partei on esitanud oma küsimused peaministrile, kuna riigihaldusminister on olnud nõrk.

Korbi pidas ebaõnnestunud valikuks ministrikohale ka sotsiaaldemokraadist eurosaadik Marju Lauristin, kes läinudnädalase Maalehe intervjuus ütles, et tema elukogemus pärineb tööstuslinnadest, suured probleemid haldusreformiga on aga maaomavalitsustes.

Korb lahkus ministriametist Haapsalus kohtumisel kohaliku rahvaga tehtud NATO-kriitilise avalduse ajendil. Esmaspäeval andis Riigikogus ametivande uus riigihaldusminister, Keskerakonna poliitik Jaak Aab.