Raul Kirjanen: esimene valik demotehase asukohaks on Imavere

Koostöös USA biotehnoloogia ettevõttega Sweetwater Energy puidu fraktsioneerimistehast kavandava Graanul Investi juht Raul Kirjanen ütleb intervjuus ERR-ile, et oma esimese, demotehase plaanivad nad rajada praeguse pelletitehase kõrvale Imaveres järgmise aasta lõpuks.

"Meie demotehas on oma mahult nii väike, et suudame töötada ka põhjavee baasilt ja veekogu lähedus ei ole vajalik. Tänane esimene valik on Imavere ja asukohaks meie enda pelletitehas. Meil on seal olemas maa ja suur osa vajaminevast infrastruktuurist: saame olemasolevat tehnoloogiat kasutada puidu eeltöötluseks, kohapeal olevast koostootmisjaamast saame elektrit ja auru, samuti on kohapeal olemas kvalifitseeritud tööjõud," ütles Kirjanen ERR-i küsimustele vastates.

Tegemist on ikkagi demotehasega, mille eesmärgiks on katsetada uut tehnoloogiat ja tagada, et see töötaks. Tehase esimene etapp peaks saama valmis järgmise aasta lõpus, selle baasil loodetakse jõuda lõpplahendusteni 2023. aasta lõpuks, et siis hakata rajama tööstuslikus skaalas tehast.

