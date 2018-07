Rebala kaitseala nördinud elanik: “Kuidas me teeme siin põllutööd, kui vana küüniuks on ka kaitse all?”

Riigi eesmärk on säilitada ja kaitsta omanäolist, ajalooliselt väljakujunenud asustusstruktuuriga põllumajandusmaastikku ja nii ongi see olnud laias laastus kogu selle pea 40 aasta vältel, mil kaitseala Rebalas eksisteerinud on.

Kohalik rahvas heidab nüüd riigile ette muinsuskaitseameti jäika suhtumist, mis toetab maastiku, aga mitte elu säilimist külades.