REEDE JA 13. | Kas õnnelik või õnnetu päev?

Eesti folkloristi Mare Kõiva andmetel kinnistus kolmeteistkümnendale kuupäevale sattunud reedega seotud hirm Eestis XIX sajandi keskel, kui maarahva seas levisid nn. taevakirjad: “Umbes 1840. aastate paiku levis Baltikumis sakslaste kaudu esimene teadaolev taevakiri. See oli käsikirjaline üllitis, mida anti edasi käest kätte ja mis ümberkirjutatuna tallele pandi, et kaitsta ennast ja oma kodu õnnetuste eest ning kus olid muuhulgas kirjas aasta kõige õnnetumad päevad, nende seas ka reede ja kolmteist. Arvata võib, et kartust kolmeteistkümnenda ja reede ees võimendas just see kiri.”

NEED, KES KARDAVAD Kes pelgab kõike, mis seotud arvuga 13, kannatab triskaidekafoobia (kreeka tris “kolm” + kai “ja” + deka “kümme” + phobos “hirm”) all. Kellele teeb hirmu just nimelt 13. kuupäeva reede, sellel on kallal paraskevedekatriafoobia (kreeka paraskeve “reede” + dekatria “kolmteist” + phobos “hirm”).

Reede, 13. esineb aastas vähemalt korra ja enimalt kolm korda. Meie ehk Gregoriuse kalender kordab end iga 400 aasta tagant. Igas 400aastases tsüklis on 4800 kuud. Neis kuudes on 13. kuupäevi mõistagi kokku 4800. Need aga ei jagune nädalapäevade vahel võrdselt, sest 4800 ei jagu 7ga.

Igatahes on 13. kuupäev reedel suurema tõenäosusega kui ükskõik mis teisel nädalapäeval.

Allikad: Eesti Päevaleht, Õhtuleht, Maaleht