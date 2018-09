Reede õhtul helistatakse Euroopa rahupäeva puhul üle Eesti kirikukellasid

EELK Konsistoorium kehtestas juhised kirikukellade helistamise kohta aastal 1997. Riiklike ja üldkiriklike pühade ja leinapäevade puhul otsustab kellade erakorralise helistamise peapiiskop. Vastavalt EELK Konsistooriumi otsusele 5. juunist 2018 kutsus peapiiskop Urmas Viilma üles EELK kogudusi helistama üleeuroopalisel rahupäeval, 21. septembril 2018 kell 19.00–19.15 kirikutes ja kabelites kellasid.

„Meil on väga hea meel, et Eesti kirikud tulid üleskutsega helistada rahupäeva puhul kellasid nii hoogsalt ja rohkearvuliselt kaasa. Sellega väärtustame oma ajalugu, samas anname eestimaalastele võimaluse olla osa üle-euroopalisest ettevõtmisest,“ ütles Annela Laaneots, Euroopa kultuuripärandiaasta projektijuht Eestis.

„Kutsun kõiki 21. septembri õhtul hetkeks seisatama, mõtlema meie ajaloole, kultuuripärandile. On väga hea meel, et paljud Eesti kirikud on pakkunud selleks ühist üle-eestilist ja isegi ühist üle-euroopalist võimalust.“

Kus kellasid helistatakse?



Harjumaa

Harju-Madise kirik

Keila kirik

Kose kirik

Ida-Virumaa

Jõhvi kirik

Järvamaa

Ambla kirik

Järva-Madise kirik

Järva-Jaani kirik

Järva-Peetri kirik

Paide Püha Risti kirik

Läänemaa

Haapsalu Toomkirik

Haapsalu Jaani kirik

Nõva kirik

Vormsi kirik

Noarootsi kirik

Lääne-Virumaa

Rakvere kirik

Kunda kirik

Käsmu kirik

Põlvamaa

Põlva kirik

Pärnumaa

Pärnu kirik

Eesti Sõjameeste Mälestuskirik Toris

Raplamaa

Juuru Mihkli kirik

Vahastu kirik

Saaremaa

Kuressaare kirik

Püha kirik

Valjala kirik

Kaarma kirik

Muhu kirik

Kihelkonna kirik

Tallinn

Nõmme Rahu kirik

Tallinna Piiskoplik Toomkogudus

Tallinna Toompea Kaarli kirik

Tallinna Peeteli kirik

Tallinna Püha Vaimu kirik

Tartumaa

Tartu Jaani kirik

Viljandimaa

Viljandi Pauluse kirik