Reformierakonna üldkogu valis täna uueks esimeheks Hanno Pevkuri, kes kogus e-hääletuse ja sedelitega hääletuse tulemusel 1048 häält. Kristen Michal sai 635 häält. Ekspeaminister Taavi Rõivas, kes ei kandideerinud, jõudis Reformierakonda juhtida vähem kui kolm aastat.

"Pealinnas on meie eesmärk tulla võimule," lubas Pevkur eelseisvate kohalike valimiste puhul. "Me paneme kiivri pähe, prillid ette ja me lendame kõrgelt!"

Ametist lahkuv esimees Taavi Rõivas kinkis oma järglasele neli Reformierakonna programmi.

Kongressile eelnenud valimiskampaania tekitas Reformierakonnas parajalt sisepingeid, mis Eesti Näituste messikeskuse saali jõudsid laupäeva õhtul vahetult Kristen Michali esinemise kaudu. Eelmise valitsuse majandusminister Michali hinnangul rakendati tema vastases kampaanias ebaõiglaseid ja räpaseid võtteid, ning ta manitses saali kogunenud oravaparteilasi oma häältega näitama, et see ei ole Reformierakonnas kohane.

Ta mainis seejuures vastaskandidaat Pevkuri ülesastumisi Facebookis ja ajakirjanduses ilmunud sõnumeid sellest, kuidas Urmas Suklese kirja ei lubatud reformierakondlastele saata, kuid tegelikult läinud see kiri valel aadressil.

Enda kohta ütles Michal, et esimehe kohale ei valita "elukutselist meeldivat meest" vaid seda, kes peab võitlema Reformierakonna ideede eest. "Ma pole pühak," sõnas Michal, kuid eitas samas igasuguseid rikkumisi seoses mõned aastad tagasi ilmunud Silver Meikari süüdistustega musta raha kantimises erakonnale. Tema hinnangul näitas ka põhjalik kriminaaluurimine, et toonaseid reegleid järgiti, kuid tänaseks on reeglid juba muutunud.

Michal rõhutas oma poliitilist kogemust, muu hulgas kolme järjestikust riigikogu valimiste võitu, kus kahel korral ta juhtis kampaaniat ja kolmandal kuulus kampaania strateegiameeskonda.

Võrreldes Michali ekspressiivse, noortepärasust ja vahetust taotleva esinemisega ne kandidaat Hanno Pevkur hoopis vaoshoitumalt ning kinnitas, et Michal on tema võidu korral oodatud tema meeskonna liikmeks. Esimesena sõna saanud Michali etteheidetele kampaaniategemise eetika kohta Pevkur ei reageerinud.

Pevkuri sõnul näitab pärast Riigikogu valimiste võitmist ometi valitsusest väljalangemine, et Reformierakond vajab muutusi. "Muutused ei tule, kui ootame kedagi teist või mõnda muud aega," märkis ta.

"Mina ei taha, et Eestist saab vasakpoolsete maksueksperimentide katsepolügoon," märkis Pevkur. "Eesti peab olema riik, kuhu tahavad oma ettevõtte luua nii Mati Mõnistest kui Bill Silicon Valleyst".

Esinemise lõpuks teatas Michal, et valik on Tootsi ja Kiire vahel, Pevkur aga soovis tublidele oravatele tugevaid hambaid.