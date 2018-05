Rein Ruutsoo: Karl Vaino diskrediteeris Eestis lõplikult nõukogude korra

Järelikult pidi kusagil mujal toimima olemuslikum vastupanuviis, mis võimaldas meil kõigil olla korraga nii režiimi vastu kui samal ajal näiteks maailmatasemel füüsikud ja keemikud. Kui algas perestroika, siis vajati meil ju juriste, kes oskasid selgitada suveräänsust. Vajati füüsikuid-keemikuid, kes fosforiidisõda pidasid. Majandusteadlased mõtlesid välja IME.

Dissidentidel ei olnud selles mingit rolli, nii kurb kui see ka ei ole. Hirvepargis muide tegeldi ka Gorbatšovi kiitmisega. Täna seda keegi ei taha mäletada.

Ma ei alahinda kuidagi dissidentide vaprust, eriti on Jüri Kukk sellest hea näide. Aga samal ajal demonstreeris Jüri Kuke juhtum, kui jälk on see režiim. Ta tappis inimesi. Me ei saanud kõik seda teed valida ja aastal 1990 püssiga metsast välja tulla. Meid oleks siis läänes üksnes kardetud.

Kas me täna saame aru, mis asi ENSV oli, kuidas teda valitseti ja mis roll oli seal erinevatel tegelastel? On see töö ära tehtud?

Üldse ei saa aru, kõik on ära moonutatud. Ei olnud nii lihtne, et ühel pool olid ausad inimesed ja teisel pool kommunistid ja KGBlased, keda ausad inimesed vihkasid. Kirjutasin seda Sirbis, et kuidas te vihkasite Juhan Peeglit, Juri Lotmanit ja Marju Lauristini?

ENSVst on loodud täiesti perversne pilt, noortel ei ole võimalik aru saada, mis see oli ja kuidas see toimis. Millised olid selle valitsemise tõelised mehhanismid? Ja tänu millele olid võimalikud vastupanumehhanismid.

Sisuliselt parteid ju ei olnud olemas. See oli haldussüsteem. Inimesed ei istunud seal veendumuste pärast, vaid nad said aru, et meil on vaja hoida riiki endile.

Tänane probleem on see, et Eesti ajaloolastel puudub sotsioloogiline, politoloogiline ja filosoofiline haridus, mis looks piisava aluse selleks, et korrastada teatavat tüüpi fakte sel viisil, mis kirjeldaks võimu sisemisi mehhanisme. Kui me selle ära teeksime, siis muutuksime kaasaegseteks ajaloolasteks. Hetkel on vahe lääne ajaloo ja Eesti koduloo vahel kohutav. See on haigutav kuristik.

Te ütlesite, et Karl Vaino režiim diskrediteeris Eestis lõplikult nõukogude korra. Kuidas tal see õnnestus?

Võim hoiab alati oma fassaadi. Ta saab saata siia oma satraape, kes õpivad keele ära ja näitavad mingit lugupidamist. See on üks. Teine on see, et mingil viisil püütakse anda märku, et ollakse siinsete inimestega solidaarsed. See oli Johannes Käbin, kes väga ilmselt püüdis Eestis toetada seda, et me annaksime liitu vähem ja saaksime rohkem vastu. Kui vaja, siis ta käis Moskvas meid kaitsmas. See on teada, et meid taheti tegelikult ära kägistada. Sellest ärajäänud pärtliööst on kirjutanud Peeter Ernits.

Karl Vainol sellised omadused puudusid. Ta ei teinud praktiliselt mitte midagi, mis oleks võinud kuidagi Eestile kasulik olla. Ta püüdis alati Moskvat kõige paremini teenida, sest tema tulevik oli karjäär Moskvas. Ta üritas näidata end ustava teenrina või saada isiklikke suhteid.

Ega ta ei tahtnud jääda Eestisse tööle. Talle muuseas pakuti NLKP keskkomitee osakonnajuhataja kohta, aga see oleks tähendanud, et ta sõidab metrooga tööle. Autot seal ei saanud ja seda ta muidugi ei tahtnud teha. Ta oli Moskva mees Eestis, mitte Eesti mees Moskvas.

Karl Vaino lapselaps Anton Vaino on täna Kremli administratsiooni juht ja Venemaal äärmiselt tähtis mees. Kas selle karjääri juured on miskil kombel ka Karl Vaino valitsemises Eestis?