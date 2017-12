REISIKIREGA RAHVAS | Eestimaalased teevad keskmiselt kolm rahvusvahelist lennureisi aastas

Turkish Airlinesi Tallinna osakonna endise juhi Erkan Ince arvates on eestlastel on eriline kirg avastada kaugeid maid.

Turkish Airlines alustas pärast pikki läbirääkimisi lende Tallinnast Istanbuli 2013. aasta suvel ning esialgu olid need kombineeritud lennud läbi Vilniuse. Kuna liin osutus edukaks, sai Tallinn peagi omaette lennud ning reisijate hulk neil on pidevalt kasvanud.

Sihtkohad, kuhu Eestist kõige enam lennatakse, on Türgi suunal Antalya ja Istanbul.

Rahvusvaheliste lendude viisik läbi Istanbuli minnes on Bangkok (Tai), Dubai (Araabia Ühendemiraadid), Tel-Aviv (Iisrael), Tbilisi (Gruusia) ja Colombo (Sri Lanka).

Eelmisel aastal lisandusid uute ja huvitavate sihtkohtade nimekirja Mauritius, Madagaskar ja Seišellid, samuti käiakse palju Balil.

“Meri ja päike,” iseloomustab Erkan Ince eestlaste reisieelistusi.

Eestlaste eripära on soov tutvuda eri kultuuridega. Väga palju käivad grupid Iraanis, Sri Lankal, Tansaanias ja Kuubal.

“Tahetakse näha teistsuguseid kohti kui nende enda kodu siin põhjamaal. Ollakse väga huvitatud teistest rahvustest,” märgib Erkan Ince.

70% Tallinnast lendajaid liigub Istanbulist edasi teistesse riikidesse, mis on väga kõrge transiitreisijate protsent. “Saan sellest aru, Istanbul on nagu avatud uks, kust saab edasi enam kui 270sse sihtkohta. Tallinnast lendajate hulk on pidevalt tõusnud, seega oli see suurepärane mõte meie firmale Tallinnas tegutsema hakata,” lisab Ince.

Kui põhjamaade inimesed teevad tavaliselt neli rahvusvahelist lendu aastas, siis Eesti inimesed keskmiselt ligi kolm.

“On tunda ja näha, et inimesed tahavad reisida, ning kellel sissetulek vähegi võimaldab, need seda ka kasutavad.”