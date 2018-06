REISIKIRI | Kuidas tuhanded grusiinid veganite kiuste mägedes lambaid ohverdavad

Lamba õnnistaja saab rikkaks

Kiriku kõrval kohtan esimest lahket grusiini, täiskasvanud lastega pealinnast peole sõitnud Nanat. Luiskan talle igaks juhuks, et olen luterlane, mitte keskmine usuta eestlane. Selle peale õpetab ta mind õigetpidi risti lööma ning annab mulle käekotist kolm viilu magusat kooki ja ühe keedumuna. Tema õigeusklik põhimõte on ära anda kõik, mis ära anda saab.

Eemal lõkke ääres istuvad grusiinid näitavad lahkelt, kuidas neil supp pajas keeb ja teine seltskond demonstreerib perepea nülgimisosavust. Ei saagi täpselt aru, kas ohverdatud lambast midagi jumalale ka jäetakse. Liha süüakse ära ning pead ja soolikad veetakse veoki kastis minema.

Selles videos õpite, kuidas käib lamba ohverdamine - teete kolm tiiru ümber kiriku, lasete looma küünlaga kõrvetada, viite ta tapale ning teete kõigiga põsesuudluseid.

Lamba küünlaga õnnistajale kingitakse rikkalikult veinikanistreid ning saia. Samuti saab oma osa noamees, kes iga viie minuti tagant järjekordsel lambal pea otsast lõikab. Veri imbub maasse, osa voolab jõkke, ning veoauto kast on juba hommikul kell kümme lambapäid ning soolikaid täis.

Grusiinid, kes on ametliku osa läbinud ehk kirikutornist langeva keti kaela pannud ning küünla süüdanud, hakkavad vaikselt veini jooma.

Mudasesse mäkke

Kuna paistab, et keegi veel küpsetatud lammast ei paku ja niisama seismiseks on ilm külmavõitu, hakkan ajaviiteks mäkke ronima. Mäe kõrgusest pole mul siis veel aimugi, kuna nähtavust piirab udu. Kuigi matkariideid mul pole ja ilm on kehv, usun, et jõuan tasa sõudes kohale.

Õnneks on pea kõigil jalas suvalised ketsid, ma pole ainus. Rahvaüritusele tulles ei pandagi mägironimisvarustust selga ning kõige õigemad palverändurid läbivad teekonna paljajalu.

Peagi muutub mäejalami rohetav kallak kitsaks järsult tõusvaks mudateeks ning vastu tulevad räpaste riietega inimesed purustavad kolme tunni pikkuseks kujunevast mäkketõusust kõik illusioonid puhaste riietega pääsemisest.

Vaadake seda tüütut muda ja kujutage ette, et on päris jahe. Foto: Madis Must

Mäkketõus on kannatuste rada, kus inimesed kukuvad, nutavad, määrduvad, naeravad, ronivad ja löövad aeg-ajalt risti ette. Enamik rühivad lihtsalt edasi, targematel on toigas, mõni kannab lammast, teisel on käes kukk ja mõnel sülelaps. Paljud rändurid paistavad seesuguseks katsumuseks liiga vanad, kuid tahavad ikka mäetipus elavaid munkasid näha.

Helgematel hetkedel on vaade alla orgu ilus ning keegi jagab teistele leiba, kuid nukramatel hetkedel veavad tublid päästjad mõnd väsinud palverändurit kanderaamil mäest tagasi alla. Õhk muutub tuntavalt hõredamaks ja temperatuur jahedamaks. Särk ja pintsak pole mägironimiseks kõige sobivamad.