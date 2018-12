Reisirong enam Pärnusse ei sõida, rahvas nukrutseb, otsustajad soovitavad oodata aastat 2026

Reisirongiliiklus tõmbab ennast üha koomale

Viimase poole sajandi jooksul oleme olnud tunnistajaks, kuidas nüüdseks 148 aastat Eestis toiminud ja esimese vabariigi ajal juba päris tiheda teedevõrgu saavutanud raudteetaristut tükkhaaval purustatakse.

Praegu läheb kogu aur Rail Balticu rajamise peale. Nii kuulutas Balti riikide ühisettevõte AS RB Rail detsembri alguses välja projekteerimise ja ehitusaegse järelevalve hanke kiire raudtee lõigul Pärnust Läti piirini.

Kaherööpmelise elektrifitseeritud kiire raudtee pikkus Pärnust Läti piirini on 93,5 kilomeetrit. Teel on üheksa silda, sh 296 meetri pikkune sild üle Pärnu jõe, 15 maanteeviadukti, seitse raudteeviadukti, 11 ökodukti, kaks jalakäijate tunnelit ning rahvusvahelised reisijaterminalid Pärnus ja Häädemeestel, võimalik, et ka Pärnu kaubaterminalis. Hanke esimese etapi taotluste esitamise tähtaeg on järgmise aasta 14. jaanuaril.

Need on aga kõik plaanid, mis käivad nüüd ja praegu kõrgelt üle Koogistel või Toril elavate inimeste peade. Reaalsus on see, et taasiseseisvuse aega jääb reisirongiühenduse lõpetamine Valga-Piusa liinil, väidetavalt on tee halvas seisukorras, ei võimalda reisirongide normaalset liiklemist, selle remontimine pole aga majanduslikult otstarbekas.

Küll aga peeti otstarbekaks selle raudtee Venemaa poolsesse otsa euroliidu rahaga suure Koidula kaubajaama ja tollipunkti rajamist, mis nüüd sisuliselt tühja ja kasutuna seisab ning riigile kahjumit korjab.

Haapsalu suunal müüdi raudteetrass maha, võeti raudteelt relsid ja liipridki üles ja nüüd ollakse takkajärgi tark ning asutakse eelmisel kümnendil lõhutut taas üles ehitama. Nüüd siis jõudis järg Pärnu raudtee kätte — kaubavedude jaoks on Pärnu praegu tupikjaam ja suuremat kasutamist ei leia, mingil määral kasutatakse seda puidu ja puistekaupade vedamiseks Pärnu sadamasse, aga põhiliselt kulgeb sealsete ettevõtete kaubatransport ikkagi mööda maanteed.

Ega tänapäeva inimene ei peagi mäletama, et omal ajal oli just raudteeühenduse loomine Pärnu, Tallinna ja sealt edasi Peterburi vahel tõukeks, mis pani tänases suvepealinnas elu kihama — ridamisi rajati tööstusettevõtteid, Pärnus pruulitud õlu jõudis Peterburi eliidi laudadele, Pärnu muutus Venemaa intelligentsi hinnatud suvituskohaks jne. Tühine mälestus, mille õige koht ongi vaid muuseumis.