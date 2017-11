Relsid viivad Valgast Petserisse, aga kus on rongid?

Võru–Valga raudteelõigu investeeringuvajadus, et tagada mõistlikud reisirongide ühenduskiirused ja ehitada välja kuus ooteplatvormi, on umbes 40 miljonit eurot. Ilmselt tuleb juurde osta ka ronge hinnaga kümmekond miljonit tükk ja arvestada lisaks ülalpidamiskulud.

Majanduslikus mõttes oleks transiidi ja kaubavedude arendamine Koidula kahjumiga töötavast piiri- ja tollipunktist Valka suunduvale raudteele piirkonna arengule olulise tähtsusega.

Valga–Koidula raudteel on samal ajal taristu olemas, kuigi amortiseerunud. Allakäik hakkas pihta 1998. aastal, kui Võru kaudu Riiast Peterburisse sõitnud reisirong suunati liikuma Läti–Venemaa piiripunkti Rēzekne kaudu.

Edasi pandi 2001. aastal kinni ka kohalik reisirongiliiklus ja sellest ajast valitseb Valga–Koidula liinil vaikelu.

Praegu on selle raudteelõigu kõige agaram kasutaja metsafirma Lignator, kes vagunitega ümbruskonnast kokku ostetud puidumaterjali tööstusse või sadamasse veab.