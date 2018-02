Relvaseaduse muudatus lubab jahimeestel hakata summuteid kasutama

Riigikogu võttis 14. veebruaril vastu relvaseaduse muudatused, mille tulemusena võib jahipidamisel kasutada helisummutit ning jahiluba tõendada elektroonilise jahidokumendiga.

„Sõbrapäeval vastuvõetud muudatused teevad jahi sõbralikumaks,“ ütles Eesti Jahimeeste Seltsi president Margus Puust. „Elektrooniliste jahidokumentide olemasolul pole enam paber- ja plastikdokumente vaja kaasas kanda, mis muudab nii jahimeeste kui ka järelevalve töö mugavamaks ning vähendab tunduvalt bürokraatiat,“ selgitas Puust, ja lisas, et üleminekut elektroonilistele jahidokumentidele toetavad ka viimaste aastate jahimeeste seltsi IT süsteemide arendused.

Mullu 19. oktoobril esitas EJS relvaseaduse ettepanekud, muuhulgas elektrooniliste jahidokumentide ja helisummuti kasutamise, mis võeti arutellu riigikogu keskkonnakomisjonis.

Seadusemuudatused võeti riigikogus 14. veebruaril vastu pärast pikki vaidlusi huvigruppidega. Helisummuti kasutuselevõttu jahipidamisel on EJSi volinikud toetanud juba 2009. aastast. Samuti on seda otsust toetanud korduvalt EJSi juhatus.

Jahimeeste seltsi tegevjuht Tõnis Korts selgitas, et vaidlusi tekitas helisummuti, nimelt arvati, et see võib põhjustada õigusrikkumiste kasvu.

"Näiteks ei kuulda enam metsas laske ja see justkui võimaldaks salaküttimist. Salaküttidel on need vahendid ammu olemas, selleks nad ju salakütid ongi. Muutus puudutab legaalseid jahimehi," ütles Korts.

„Helisummuti kasutamine on tänapäevane jahipidamise tava ja vähendab oluliselt üldist mürareostust, eriti kui peetakse jahti inimasustusega piirkondades,“ sõnas Korts. „Samas kaitseb see nii jahimehe kui jahikoera kõrvakuulmist."

Helisummutit võib kasutama hakata tänavu 1. juulist ja elektroonilisi dokumente 2019. aasta 1. jaanuarist.