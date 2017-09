Renoveeriti Pajusi mõisa peahoone

Reedel avati Jõgevamaal Pajusi mõisakompleksi uue sisekujundusega peahoone.

„Tänasest on see maja jälle päris mõisahoone,“ lausus Pajusi vallavanem Reet Alev värskelt renoveeritud maja avaõhtul, kus tänati tööde tegijaid ning esines teatritrupp ja teised valla isetegevuslased.

Sisekujunduse autorid on Ingrid Aasoja-Zverev ja Aili Aasoja, kellele avanes enne töö algust ruumidest küllaltki mittemõisalik vaatepilt. Töö tegi keerukaks see, et polnud leida erilisi arhiivimaterjale selle kohta, kuidas siseruumid kunagi välja olid näinud. Põranda ja seinade lähemal uurimisel leiti siiski värvinäidiseid, 19. sajandi lõpu puitpõrandat ja seinamaalinguid, mille järgi plaane seada.

Majas on tehtud mitmeid remonte, kuid mõisalikku välimust hakkas see tagasi saama kümne aasta eest, kui vahetati katus, remonditi välisfassaad, loodi küttesüsteem, tehti paraadtrepp ja toodi tagasi sambad.

Kahe aasta eest restaureeriti ka mõisakompleksi kuuluv ait-kuivati, kus on toimunud mitmeid kontserte erilise rõhuga lõõtspillimuusikale. Peahoones on aastakümneid asunud rahvamaja, kus tegutsevad erinevad tantsurühmad, ansamblid, käsitööringid ja kohalik teater.

Pajusi mõisa ait-kuivati Foto: Anni Õnneleid

Pajusil asub Jõgevamaa üks paremini säilinud mõisakomplekse, mille peahoone rajati 1830ndatel sel ajal levinud klassitsistlikus stiilis. Hoone kunagisest kahest tiivast on säilinud üks. Maja on mitu korda ümber ehitatud, põhjalikumalt 1930ndatel, kui ehitati lava, muudeti ruumide paigutust ning lammutati vanad ahjud ja majaesised sambad.

Võimaluse korral remonditakse ka teine korrus ning maja tagaküljele ehitatakse veranda, mille arhiivimaterjalidel põhinev planeering on juba tehtud. Isekeskis unistatakse ka maja teise tiiva taasehitamisest.