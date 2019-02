Riia vanalinnas avati "omahinna" eest toitu müüv restoran

Tellides midagi kaasavõtmiseks, tuleb toidu ja joogi eest maksta 2,5 korda rohkem kui kohapeal süües.

Näited hindadest



Pasta carbonara 3,85€

Veiselihaburger 4,32€

30 cm läbimööduga juustupitsa 3,68€

30 cm läbimööduga seenepitsa 2,64€

Rib eye veiselihasteik 7,70€

Ramen supp L 3,46€ / XL 4,32€

Veiseliha tartar 2,80€

Kanafileega pasta lastele 1,97€

Pannkoogid lastele 1,14€

Martini Prosecco D.O.C. 15 cl – 2,37€; 75 cl – 11,86€

Gin tonic 2,90€

Must kohv 0,39€

Kuum šokolaad 0,66€



Aeg näitab

Läti hotellide ning restoranide liidu president Jānis Pinnis ütleb Läti Delfile, et kuuleb sellist tüüpi restoranist esimest korda. Tutvunud restorani toidu- ja joogihindadega, tunnistab ta, et need on märgatavalt odavamad teiste restoranide omadest ning lähedased omahinnale.

„Pole saladus, et toidu omahind peab lõpphinnast moodustama ligi 40 protsenti, et restoran võiks kõik kulud katta. Kontseptsioon on huvitav, aga selle elujõulisust on raske hinnata – seda näitab aeg. See on väga julge samm ka seetõttu, et sissepääsutasu on võrdlemisi madal,” ütleb Pinnis.

Läti restoranide liidu president Jānis Jenzis ütleb, et Riia restoranide turg on üleküllastunud ning kolleegide katsed pakkuda uusi ja enneolematuid kontseptsioone on mõistetavad.

„Pēteris Ozols on kogenud kolleeg ning ma loodan, et hinnapoliitikat kujundades on ta võtnud arvesse seda, et sissepääsutasu eest saaks tasuda vanalinna üüri, kommunaalkulud, inventari, investeeringu, palgad ning kõik maksud. Toidu ja joogi omahind on vaid üks aspekt, mis restoranides hinda mõjutab. Riias on palju restorane, kes pakuvad head hinna ja kvaliteedi suhet kõiki eelpoolnimetatud kulusid hinna sisse arvestades,” ütles Jenzis.

Läti üks tuntumaid kokkasid Ēriks Dreibants leiab, et küllap peitub asjas mingi konks, millest me ei tea: „Hakkame kui kalad sööda külge ning siis juba näeme, kuidas meid toidetakse. Vahest on selline kontseptsioon vaid alguses ning suurema inimhulga puhul hinnad tõusevad.”

Allahindluseid ei tee

Kõige suurema ettevõtlusriskina näeb restorani omanik inimeste hirme ning vähest huvi.

„Võttes arvesse meie hindasid võivad inimesed arvata, et püüame mingil moel viilida, näiteks pakume ebakvaliteetseid tooteid, ent see on täielik absurd. Meie visioon on see, et kvaliteet on sama kõrge kui teisteski restoranides, ent rahavoo jaotus on teistsugune,” selgitab Ozols.

Uurides, kuidas arvutatakse omahinda, vastab Ozols, et nad on välja töötanud valemi, kuhu on erinevad kulud sisse arvestatud – töötajate palgad, üür ja muu, millest pakutava hind sõltub.

„Pärast paari nädalat vaatame – võib-olla on asjad, mis tuleks muuta odavamaks, teised, mille hinda tuleks tõsta. Oleme küllaltki palju arvutanud, et nende hindade juurde jõuda,” ütleb Ozols. Hinnapoliitikas on ka punkt, et toidule ning joogile allahindluseid ei tehta – ainult sissepääsutasule.

Üle 20 aasta restoraniäris tegutsenud Ozols ütles Läti Delfi ajakirjanikule sedagi, et varimajandusega tal kokkupuuteid olnud pole: „Pole mulle keegi altkäemaksu pakkunud, ent muidugi võin esile tuua kõik Riia linnavalitsusega seotud struktuurid, mis on, kuidas öelda, korruptiivselt ootel – millal ainult on võimalik kelleltki mingil moel midagi välja pressida,” kirjeldab restorani peremees äri varjukülge.