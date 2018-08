Rahandusministeeriumi regionaalvaldkonna asekantsler Kaia Sarnet märkis samas, et keskkonnatasude teema pole väga lihtne. “Praegu on keskkonnatasudest riigieelarvesse laekuv raha kuludega kaetud. Kui see raha suunata Ida-Viru omavalitsustele, siis jääb muude tegevuste jaoks raha vähem," ütles ta."

Sarnet tõdes, et kuigi enamiku välitööde käigus esile tõusnud probleemide lahendamiseks on Eestil olemas riiklikud meetmed, siis tundub, et nad ei ole piisavad kas siis mahult või pole nad piisavalt kohandatud, et Ida-Virumaa neist kasu saaks.

