Riigikogu kiitis heaks biokütuse nõude

Riigikogu kiitis tänasel istungil heaks vedelkütuse seaduse muudatused, mis kohustavad müüjaid lisama bensiini ja diislikütusesse biolisandit alates järgmise aasta maikuust.

Valitsuse algatatud vedelkütuse seaduse muutmise seaduse poolt hääletas 74 ja vastu 7 riigikogu liiget.

Majanduskomisjoni esimees Aivar Kokk märkis läbirääkimistel, et majanduskomisjon otsustas eelnõu teise lugemise käigus biokütuse nõude aasta võrra edasi lükata. „Seadust on võimalik rakendada, kui kõik turu osapooled on selleks valmis ja biokütuse turul toimib reaalne konkurents. Tark ei torma,“ ütles Kokk.

Seadusega võetakse üle Euroopa Liidu kohustus, mille kohaselt peab 2020. aastaks olema biolisandi osakaal tarbimisse lubatud kütuses vähemalt 10 protsenti.

Seaduse kohaselt tekib alates järgmise aasta maist kütuse müüjatele kohustus müüa kütust, mis sisaldab vähemalt 3,1 protsendi energiamahu ulatuses biokütust. Biokütuse lisamise kohustust ei rakendata talvisele diislikütusele 2018. aasta novembrist kuni 2019. aasta märtsi lõpuni.

Alates 2019. aasta aprillist peab biolisandit tarbimisse lubatud kütuses olema 6,4 protsenti. 2020. aasta alguseks peab vastav tase olema vähemalt 10 protsenti ja mitte vähem kui 6,4 protsenti koguenergias tarbimisse lubatud kütuse igas liitris.