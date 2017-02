Riigikogu kiitis heaks seadusemuudatused, millega sätestatakse õiguslik alus regionaalprogrammide alusel antavatele toetustele ja korrastatakse riigiabiga seonduvaid sätteid.

Samuti muudetakse tuulekaera tõrjeabinõusid, et tõhustada nende leviku tõkestamist ning motiveerida maakasutajat tuulekaeraga tõhusamalt võitlema..

Seadus muudab tuulekaera tõrjeabinõude õiguslikke aluseid. Tuulekaer on kujunenud Eestis raskesti tõrjutavaks umbrohuks, mis võib levida kiiresti ning põhjustada olulist majanduslikku kahju tarbeviljapõldudel. Tuulekaera tõrjumine on tõhus, kui tõrjet tehakse kompleksselt kogu põllumajandussektoris. Kehtiv kord ei aita piisavalt kiiresti tuulekaera levikut piirata ning selle levik Eestis ei ole vähenenud. Raskesti tõrjutava umbrohu leviku efektiivsemaks tõkestamiseks kaotatakse põllumeeste bürokraatlikud kohustused teavitada tuulekaerast põllumajandusametit ja koostada tuulekaera tõrjekava. Selle asemel saab ohtlikku umbrohtu asuda tõrjuma kohe, kui see põllule ilmub.

Seadus sätestab maaeluministeeriumi haldusalasse ületoodud regionaalprogrammide alusel kohaliku elu edendamiseks toetuste andmise õiguslikud alused. Samuti ajakohastab ja täpsustab riigiabi, vähese tähtsusega abi ja muu toetuse andmisega seonduvaid aspekte. Regionaalprogrammide rakendamise ja riigiabi andmisega seotud muudatused puudutavad eelkõige rakendavate asutuste tegevust, see tähendab abi andjaid.