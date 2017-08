Riigikogu liige Martin Repinski tahab saada Jõhvi vallavanemaks

Eelseisvatel kohalikel valimistel on Repinski Jõhvis Keskerakonna nimekirja esinumber ning ühtlasi vallavanemakandidaat.

Praeguses 21-liikmelises Jõhvi volikogus vaid kahte kohta omaval Keskerakonnal on Repinski sõnul eelseisvatel valimistel eesmärk koguda vähemalt 51 protsenti häältest.

Repinski lubas, et kui Keskerakond saab Jõhvis nii palju hääli, et tal õnnestub moodustada uus vallavalitsus, siis tuleb ta riigikogust ära ja asub vallavanema ametisse.

“Ma läksin riigikogusse ajutiselt, et aidata Keskerakonnal riigis võimule saada. See on nüüd tehtud ja tahaksin taas rohkem Ida-Virumaal tegutseda,” ütles ta Põhjarannikule, lisades, et kavatseb koos abikaasa Siretiga ka Jõhvi kolida ja just äsja ostsid nad Kutse tänavale endale korteri.