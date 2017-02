Riigikogu võttis vastu otsuse moodustada probleemkomisjon, mis hakkab tegelema riigireformi arengusuundade väljatöötamisega. Komisjoni kuulub igast Riigikogu fraktsioonist üks liige.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ning Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks" kohaselt peetakse riigireformi all silmas avaliku võimu ümberkorraldamist ning avaliku võimu alla kuuluvad seejuures nii keskvalitsus kui ka kohalikud omavalitsused.

Komisjoni ülesanneteks on jälgida ja analüüsida haldusreformi elluviimist ja regionaalhalduse ümberkorraldamist ning neile seatud eesmärkide saavutamist, teha ettepanekuid avaliku võimu ümberkorraldamiseks ning vaadata üle selle täidetavad funktsioonid ja ülesanded ning hinnata avaliku võimu ümberkorraldamise eesmärgi täitmiseks läbiviidavate tegevuste mõju ja jätkusuutlikkust.

Otsuse seletuskirja kohaselt on riigireformi vaja, sest Eesti riik peab piiratud ressurssidega järjest paremaid tulemusi saavutama. „Riigireformi vajadusest on räägitud juba aastaid. Muutuste läbiviimiseks on mitmeid põhjuseid, millest peamistena võib välja tuua rahva arvu vähenemise, kasvava töökäte puuduse ning järjest suurenevad piirkondlikud erinevused,“ märgitakse seletuskirjas.

Kuueliikmelisse komisjoni kuulub igast Riigikogu fraktsioonist üks liige. Komisjoni liikmed on Arto Aas, Helmut Hallemaa, Aivar Kokk, Külliki Kübarsepp, Ivari Padar ja Arno Sild. Komisjoni volitused kestavad kuni Riigikogu selle koosseisu volituste lõppemiseni.

Otsuse poolt hääletas 62 Riigikogu liiget, vastu oli 12 ja erapooletuid 3.