Riigikogulane Tanel Talve presidendi kõnest: suurepärane, et president rõhutas - riik, see oleme me ise

President Kersti Kaljulaidi kõne Eesti Vabariigi 100. aastapäeva pidulikul tähistamisel Eesti Rahva Muuseumis jättis riigikogu liikmele Tanel Talvele igati sümpaatse mulje.

"See, kuidas president rõhutas, et me ise, igaüks meist, ongi riik ja me peame koos edasi minema, nõrgemaid aitama, üksteise suhtes sõbralikud ja lahked olema, on väga oluline," ütles Talve Maalehele ning toonitas, et temagi on rahvaga kohtudes kogu aeg just samadele asjadele viidanud.

Presidendi kõne oli Talve sõnul suurepärane. Ainus, mille kohta ta väikese kriitikanoole viskas, oli Kaljulaidi e-riigi käsitlus.

"President oleks võinud esile tuua pingutusi, mis on tehtud internetiühenduse inimeste kodudesse viimiseni, eriti just maal. Sest teenusest pole ju midagi kasu, kui väga paljudel selle kasutamise võimalus puudub."