Riigikogus arutatakse, mis saab meie metsast

Vabaerakonna eestvõttel on täna Riigikogu täiskogu istungil metsandusarutelu "Kus on metsas tasakaal"

Täna kell 10 algaval istungil on riigikogus olulise tähtsusega riikliku küsimusena päevakorras metsa tasakaaluka majandamise arutelu „Kus on metsas tasakaal?“. Seejärel, umbes kell 13 algab Vabaerakonna eestvõttel riigikogu ees protestiaktsioon, ajendatuna lageraiet hõlbustavatest ja erametsaomanikke ahistavatest metsaseaduse muudatustest.

Vabaerakond on seisukohal, et mitmed plaanitavad metsaseaduse muudatused takistavad Eesti metsa tasakaalukat majandamist ja võimaldavad ulatuslikku lageraiet valitsusele kiire tulu tootmiseks.

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelul riigikogu peavad ettekandeökoloog, metsateadlane, suure hulga Eesti metsaasjatundjate õpetaja emeriitprofessor Toomas Frey, Tartu Ülikooli loodusressursside õppetooli juhataja, metsandusnõukogu liige Asko Lõhmus ning Vabaerakonna saadik Artur Talvik.

Artur Talviku sõnul on metsa kultuuriline ja keskkondlik väärtus surutud tagaplaanile. „Valitsus soovib langetada kuuskede raievanust 80lt 60 aastale, kuigi juba praegu on lubatud raiuda ka nooremaid kuuski teatud ümbermõõdu saavutamise korral. Valikraie tugeva soodustamise asemel leevendatakse lageraie piiranguid. Riigimetsas on palju terveid kuuski, mida muudatused võimaldavad kiirest langetada,“ ütles Talvik.

Vabaerakonna hinnangul on Eesti metsanduspoliitika tasakaalust väljas ja suurtöösturite poole kaldu. „Ere näide on, kuidas RMK-st on tehtud dividendide väljamaksmise masin, mis hoiab oma tegevusega puiduhinna madalal, kahjustades nii väiketegijate huve. Muudatuste taga on selgelt valitsuse soov võtta metsast viimast tulevikule mõtlemata,“ sõnas Vabaerakonna saadik.

„Erametsaomanikud hoiavad metsa säästva majandamise traditsiooni. Nende diskrimineerimine on ebaõiglane ja halvendab metsade olukorda veelgi. Valitsuse eelnõu võimaldab metsandustoetusi kärpida ja piirata saajate ringi. Keskkonnaminister Marko Pomerants kinnitas sisuliselt märtsi lõpus Riigikogu puldist, et füüsilisest isikust erametsaomanikud ei ole enam metsandustoetuste vaates oluline sihtrühm,“ ütles ta.