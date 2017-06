Riigikogus lõi raudtee taas kirgi üles

Esmaspäeva õhtul vastas majandusminister Kadri Simson parlamendis EKRE arupärimisele Rail Balticu kohta.

Arupärijate hinnangul on tegu väga halva projektiga, ning nad küsisid, miks valitsus sellega ikkagi jätkab.

Majandusminister Simson ütles, et Rail Balticu näol on tegemist ühiskonnale tervikuna tulusa taristuinvesteeringuga. “Projekt on sotsiaalmajanduslikust aspektist kasumlik, sest projekti majanduslikud kasud ületavad projekti majanduslikke kahjusid,” sõnas minister.

“Riigi jaoks on tähtis, et ka selle äärealadel elavatel inimestel oleks püsiühendus ülejäänud riigiga, ja Euroopale on tähtis, et äärealadel elavatel rahvastel oleks püsiühendus Euroopa tuumikuga.”

Ka maantee kahjumlik

Minister Kadri Simsoni sõnul on raudtee riigi jaoks finantsiliselt isegi mõistlikum investeering kui maantee. “Ja see kehtib küsimuses toodud väidetava Rail Balticu kahjumlikkuse kohta. Kui me sellisest argumendist lähtume, siis me võime ju ka öelda, et samuti on Tallinna-Tartu maantee kahjumlik, sellepärast et me investeerime maanteesse, me hooldame, me teeme talvel teetõrjet neljarealisele teele rohkem kui kaherealisele. Me ei müü maanteelsõidul pileteid.”

“Tahaks juukseid kitkuda selle jutu peale,” oli arupärija Martin Helme hinnang. Talle sekundeeris Jaak Madison: “Kuulates teie juttu, siis mul hakkab pea plahvatama, sest tegemist on kas kasuliku idiotismiga või tahtliku vargusega”.

“Lugupeetud Jaak Madison, te olete noor inimene, aga teis on nii palju

kibedust, ebaviisakust, halba lastetuba ja lisaks on teil haugimälu,” pahandas Kadri Simson riigikogulasega.

Las kilplased võtavad raha

Martin Helme väitis, et “majandusliku arvutuse mõttes on see projekt miljardikahjumi projekt ja kõik, mis sinna juurde räägitakse, on pula-mula.” Ta jätkas: “Las teised kilplased võtavad ja maksavad ennast vaeseks ja lolliks, ärme võtame seda raha.”

Euroopa Liidu Põhjamere-Läänemere transpordikoridori Euroopa koordinaator Catherine Trautmann nimetas teisipäeval tehtud avalduses kahetsusväärseks, kuidas “mõned Eesti poliitikud ja Rail Balticu vastased projekti ära kasutavad ja avalikus sfääris väärinfot levitavad.”

Trautmann ütles, et sellist võimalust integreerida Eesti ja teised Balti riigid kaasaegse ja otsese raudteeühenduse ning sedavõrd mahuka Euroopa Liidu rahalise toetuse abil Euroopa raudteevõrgustikku enam ei tule. “Transpordiprojektid võistlevad omavahel selle nimel, et Euroopa ühendamise rahastust toestust saada. Vahendid, mis jäävad ühe projekti raames kasutamata, lähevad mõne muu ELi tasandil prioriteetse transpordiprojekti teostamiseks.”

Trautmann avaldas lootust, et Balti riigid suudavad võimalikult kiiresti heaks kiita Rail Balticu valitsustevahelise kokkuleppe.

Rail Balticu vastased saatsid aga Eesti parlamendile 222 allkirjaga pöördumise, paludes jätta see kokkulepe ratifitseerimata.