Riigikontroll omavalitsustele: õppige varasemate ühinemiste õppetundidest

Ühinemise tulemusel on Põltsamaa vallas õle 10 000 elaniku. Ühinesid Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Puurmani vald ja Pajusi vald.

Riigikontroll saatis kohalikele omavalitsustele kirja võimalike riskide kohta, millega tegelemata jätmise korral võib uue omavalitsuse algus kujuneda konarlikuks.

Riskide kirjeldamise eesmärk oli soov koondada varasemate ühinemiste õppetunnid praeguste omavalitsusjuhtide tarvis, et uued omavalitsused oleks stardiks valmis.

Selleks, et välja selgitada võimalikke komistuskive, analüüsis ja võttis Riigikontroll kokku varem toimunud ühinemiste kogemused, vaatas läbi omavalitsuste ühinemislepingud ja jälgis ühinemiste ettevalmistamist üldisemalt. Selle käigus jäid silma valdkonnad, mis näivad muudatuste läbiviimise käigus saavat vähem tähelepanu, kas seetõttu, et tegemist on tehnilisemat laadi teemadega või ei jätku küsimuse kõrval, kas ja kellega ühineda, neile enam piisavalt tähelepanu.

Eelkõige puudutavad need küsimused muudatuste juhtimist, sisekontrolli, finantsarvestust ja -juhtimist, andmeid ning vara, sh ka koondamishüvitiste maksmist omavalitsusametnikele. Koopia kirjast said teadmiseks ka kõik ülejäänud, ühinemistega mitteseotud kohalikud omavalitsused.

Kirja täistekst on kättesaadav SIIT.