Riigipalgalised töökohad tuuakse pealinnast maakondadesse tagasi

Valitsus on kokku leppinud viia pealinnast välja vähemalt tuhat riigipalgalist töökohta ja mõned on juba Tallinnast ka ära viidud. Tänavu see jätkub ning tuleval aastal peaks vähemalt tuhat ka täis saama.

„Töökohtade väljaviimine on valitsuskabineti poolt otsustatud ning neid otsuseid ringi vaadata ei ole plaanis,” kinnitas Maalehele kogu seda ettevõtmist koordineeriv riigihalduse minister Jaak Aab, üks kahest rahandusministeeriumi palgal olevast ministrist.

Samas korraldab iga ministeerium oma valitsemisalas töökohtade väljakolimist ise, kuna tunneb ja teab võimalusi ning vajadusi kõige paremini.