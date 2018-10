Riigireformija OlarI Taal: Eesti praegune riigikorraldus mõeldi välja siis, kui lehmi lüpsti käsitsi ja heina niideti vikatiga

Eesti ärimeeste algatusgrupp leiab, et Riigikogu liikmete arvu tuleb vähendada ja ministreid ei peaks Eesti valitsuses olema rohkem kui kümme, rääkis usutluses Maalehele üks Riigireformi sihtasutuse juhte Olari Taal.

Sihtasutus avalikustab oma ettepanekud Eesti riigikorralduse muutmiseks oktoobri teisel poolel, kuid nende üldine suund on teada: riigi bürokraatiamasinat tuleks õgvendada, seadusloomet vähendada, ja vaadata üle, kas praegu kehtivaid norme on ikka kõiki vaja. Taali sõnul on Eesti praeguse riigikorralduse alusepanija kunagine Saksa keisririigi kantsler Bismarck, ainult et sellest ajast on 150 aastat möödas.

Taal tõrjub ka kriitikat, et sihtasutus esindab üht keskealiste meeste seltskonda, kes tahavad oma plaane ellu viia erakonda tegemata. "Otsuse, mida teha teisiti ja kuidas teha, otsustavad ikkagi rahva poolt valitud inimesed."