Maanteeameti ühistranspordi osakonna juhataja Kirke Williamsoni sõnul ei pea liini teenindama bussid, kaaluda võiks ka sõiduautode kasutamist, kui see on otstarbekam. „Siinkohal ongi ühistranspordikeskustel vaja ära teha suur töö, et kaardistada need piirkonnad, mida tulevikus võiks teenindada kuni üheksakohaline sõiduk,“ selgitab ta.

Maanteeameti juhtivekspert Mika Männiku sõnul saavad tasuta bussisõitu nautida kõik inimesed, sõltumata elukohast või kodakondsusest, ka välismaalased. Päris tühjade taskutega bussi astuda siiski ei saa. Selleks, et mitte trahvi saada, tuleb endale soetada kiipkaart.

Riigieelarvelise toetuse suurenemisega 21 miljoni euro võrra kaasneb üle kogu Eesti arvestuslikult vähemalt 18 miljonit tasuta bussisõitu aastas.

