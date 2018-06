Riik ostab uue korra alusel eramanikelt kõrge loodusväärtusega maid

Esimene uue töökorraldusega vormistatud tehing jõudis sel nädalal lõpule, kui RMK omandas metsa- ja lammikoosluste ning kauni kuldkinga kaitseks loodud kaitsealal asuva kinnistu, mille kasutamine on sihtkaitsevööndi režiimist tulenevalt oluliselt piiratud.

Seni tegeles kõrge looduskaitselise väärtusega maade riigile omandamisega maa-amet riigieelarves eraldatud summa piires, alates selle aasta kevadest valmistab aga omandamise dokumendid ette Keskkonnaamet ning omandamise lepingu sõlmib RMK.

„Selle seadusemuudatusega käivitasime süsteemi, mille abil saame looduskaitsealuseid maid senisest tunduvalt rohkem välja osta,“ selgitas keskkonnaminister Siim Kiisler.

RMK eelarves on käesolevaks aastaks planeeritud maade ostmiseks 5 miljonit eurot, mis peaks võimaldama omandada hinnanguliselt vähemalt 40 järjekorras olevat kinnisasja. Maade omandamiseks vajaliku katteallikate leidmiseks müüb RMK maatükke, mida ta ei vaja ja mis seisavad seetõttu kasutult.

Loodusväärtuste kaitse on üheks RMK ülesandeks ja riigi omandatud looduskaitsepiirangutega maade eest kannab hoolt RMK. Täna on riigimetsast kaitse all veidi üle kolmandiku, 28 protsenti riigimetsast on seejuures range kaitse all.