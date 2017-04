Riik toetab maaettevõtete liitumist tehnovõrkudega

Väljaspool Tallinna piirkonda ja Tartut asuvad ettevõtted saavad alates maist küsida toetust liitumiseks elektri-, vee- ja kanalisatsiooni- ning sidevõrguga.

Majandusministeeriumi teatel on minimaalne nõutav omafinantseering 40% kuludest. EASi poolt jagatava toetuse summa jääb vahemikku 5000 kuni 100 000 eurot küsija kohta.

Et jagamisele läheb kuni üks miljon eurot, võib toetust saada kümme kuni 200 ettevõtet.

Ettevõtja saab toetust taotleda ka kombineerituna erinevate võrkudega liitumiseks, tingimusel, et toetuse kogusumma ei ületa 100 000 eurot ega 60% projektide kogumaksumusest.

Kogusumma üks miljon

Ettevõtlusminister Urve Palo kinnitas Maalehele, et toetusmeetme eelarve on 1 miljon eurot selleks aastaks, ning alates 2019. aastast on meetme eelarveks juba 5 miljonit eurot.

"Seda, kas see on piisav, näitab taotlemine,” leidis Palo. “Samas ka kümnele ettevõtjale arenguvõimenduse andmine on parem kui mitte ühelegi.”

Ministri sõnutsi näitas eelmisel aastal läbiviidud pilootprojekt, et taotletud summad jäid üldjuhul pigem suurusjärku kümme tuhat eurot.

Samas pilootprogrammist toetati ainult elektriliitumisi, mitte liitumist kanalisatsiooni ega sidevõrguga, mistõttu võivad taotletavad summad nüüd tulla suuremad.

"Oluline on pakkuda ettevõtjale paindlikkust,” märkis Palo. “40% omafinantseeringut ning programmis seatud eesmärgid aitavad ära hoida asjatult suuri investeeringuid."

Programmist saavad toetust küsida ettevõtted üle Eesti, kuid siiski mitte Tallinnas ja ümberkaudsetes valdades ning Tartu linnas asuvad ettevõtjad.

Pilootprogramm hõlmas nelja Eesti maakonda: Ida-Virumaa ning Põlva-, Valga- ja Võrumaa. Selle käigus laekus seitse taotlust, ning viis neist olid edukad.

Pilootprojektidele 112 000

Väljaantud kogusumma oli 112 000 eurot. Pilootprojekti käigus said elektrivõrkudega liitumise toetust said OÜ Alcantra Põlvamaal, OÜ Pargi puukoda Võrumaal, Arke lihatööstus Põlvamaal, Estopuit OÜ Põlvamaal ja OÜ Well Tehnoloogia Ida-Virumaal.

Maalehe küsimusele, kas tehnovõrkudega liitumise toetamine riigi poolt tähendab, et Eesti ettevõtjatel on suuri raskusi seda oma vahenditest rahastada, vastas ettevõtlusminister Palo, et kui ettevõtjad ütlevad, et uusi investeeringuid ja kiiremat tootlikkuse kasvatamist takistab tehnovõrkudega liitumise kõrge maksumus ning seda eriti maapiirkondades, siis tuleb ka selle küsimusega tegeleda.

“Valitsuse eesmärk on stimuleerida majanduskasvu ja luua töökohti väljaspool suurlinnu ning läbi selle toetada jõukuse kasvu kõikjal Eestis,” sõnas minister.