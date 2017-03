Riik vs. Sõmera Kodu: Miks riik oma rahvast rongina üle sõidab?

Olen sügava puudega täiskasvanud autisti ema ja eestkostja, minu tütre teine kodu on Sõmera Kodu ja seal on ta kenasti kohanenud, saan öelda vaid kiidusõnu sealsete töötajate ja pakutavate teenuste kohta, kirjutab eestkostja ja vaimulik Tiina Ool Saarte Hääles.

Seetõttu hämmeldusin sügavalt sotsiaalministri sõnade üle: “Usun, et need, kes on seal hooldekodus ise käinud, tunnistavad, et praegune olukord ei ole hea ja sellisel kujul see hooldekodu kaua edasi olla ei saa.” (Vt SH 8.03).

Arvamust, et Sõmera Kodu lammutamisel on kokkuvõttes negatiivsed tagajärjed, on väljendanud nii eestkostjad, kohalikud omavalitsused ja elanikud, poliitikud, hoolealuste lähedased kui ka teovõimelised hoolealused ise. Harva on laiem üldsus mõnes küsimuses nii üksmeeles olnud kui Sõmera Kodu saatuse teemal.

Ometi tundub, et ükskõik millised argumendid ei väära riigi otsust Sõmera Kodu sulgeda, sotsiaalminister Kaia Iva ja AS Hoolekandeteenused (100% riigi osalusega AS) on selles otsuses ja selle õigsuses kindlad (vt SH 8.03). Tundub, nagu rong oleks juba läinud. Aga kas tõesti saab riik nagu rong oma rahvast üle sõita?

