Eesti Arstide Liidust väljavisatud Riina Raudsik (65) ei istu käed rüpes. Lektorina Eestis ringi sõites propageerib ta alternatiivse meditsiini sildi all endiselt pseudoteaduslikke vaateid.

Anija valla veebileht andis teada, et 10. veebruaril esineb meditsiini populariseerija ning alternatiivmeditsiini propageerija doktor Riina Raudsik Kehra sotsiaalkeskuses loenguga „Alateadvuse roll füüsiliste haiguste tekkel“. Raudsiku kutsus esinema sotsiaalkeskuse tegevusjuhendaja Agnes Valgiste.

Teatele oli lisatud märge, et suurema huvi korral toimub loeng Kehra rahvamajas. Ja nii läkski. Kuigi osavõtutasuks seati seitse eurot (mille eest küll piletit ei antud), ilmus huvilisi kuuekümne ringis, mõned isegi Kuusalu vallast. Rahvamajas ootas neid kohvi, tee, 213 võileiba ning õhtu nael – doktor Raudsik.

Algatuseks hirmutamine

Loeng algas süngetes toonides: “Maapind on pestitsiididega tapetud. Seal on tapetud bakterid, ja kui bakterid on tapetud, siis ei suuda maapind enam sünteesida mineraale.” Raudsik jätkas: “Ja kui teil ei ole mineraale, siis ei saa toimida ainevahetus.”

“Toidud on täis raskemetalle – arseen, kaadium, plii. Nad blokeerivad ensüümid, sest raskemetall istub väävli kohale ja ensüümid ei toimi,” seletas ta

Säärase apokalüpsise juurest jõudis esineja korraga inimese ajuni: “See on see ürgaju, mis on ka inimesel jäänukina sees,” ütles ta diaprojektori joonisel punasele laigule osutades. “Kahe kõrva vahel, kahe silma vahel.”

“Kui me võtame pidurduse ära sellelt ürgajult, mis kogu aeg möllab sees, siis te jäätegi füüsiliselt haigeks, sest sealt juhitakse kõikide teie keha kudede ja organite tööd,” rääkis Raudsik.

Edasi väitis esineja, et inimese organismis on viiskümmend triljonit keharakku ning sada triljonit bakterit: “Te olete rohkem bakterid kui inimesed, võtke teatavaks.” Raudsiku sõnul ei põhjusta haigusi aga mitte bakterid, vaid vale keskkond.

“Elu aluseks on ainevahetus. Me saame oma energia päikseprootonitelt, aga läbi toidu,” seletas ta. Kuna kõik toitained Raudsiku sõnul organismis ära ei põle, jäävad organismi orgaanilised happed ja hakkavad haigusi põhjustama: “Kõik haigused on sellest. Mitte ühtegi muud põhjust ei saa olla.”

Sooda ja MMS

Lõpuks jõudis lektor oma õpetuse tuumani. Tema sõnul peab evolutsiooniliselt happeline olema vaid magu: “Kõik teised koed on aluselised. Nad on bikarbonaatidest ehk soodast koosnevad.”

Raudsik soovitas kuulajatel iga päev veega pool teelusikatäit soodat võtta. “See on teie päevane jook,” rõhutas ta. “Aga kui on luude hõrenemine, siis oleks hea, kui saaksite nelja luu soola, mis on samuti sooda.” Doktor jätkas: “Suure rõõmuga vaatasin paar päeva tagasi, et apteegis müüakse soodatablette. Kes ei usalda muud, siis ostke neid.”

Välgatas veel üks võluvitsake. “Kaasajal on olemas uued ravimid. Viimane nendest, mille patenti mina lugesin, on nimega Immunokine, mille põhitoimeaineks on MMS,” lisas Raudsik.

MMS on kloordioksiidi lahus, mille imeravimina tarvitajate Facebooki grupis osalemise tõttu Raudsik 2015. aasta novembris Eesti Arstide Liidust välja visati. Seda väljaviskamist Raudsik Anija inimestele ei maininud, nagu ka seda, et Jüri tervisekeskus on ta piinlikustundega pensionile saatnud.

“MMS ongi imeaine, mis nüüd on saanud ravimiteks,” kuulutas Raudsik enesekindlalt. “Uus meditsiin nii tulebki.”

Loe edasi Harju Elust.