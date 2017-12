Rimi lõpetab puurikanade munade müügi

Eesti üks suurimatest jaekettidest, Rimi Baltic, teatas otsusest loobuda puurikanade munade müügist.

Rimile kuulub Eestis 250 kauplust üle Baltikumi, millest 80 asuvad Eestis. Otsus kehtib nii Eestis, Lätis kui Leedus ning rakendub järk-järgult, lõppeesmärgiga müüa vaid puurivabade kanade mune hiljemalt aastaks 2025.

Rimi on Eestis üks esimestest ettevõtetest, kes langetas sellise otsuse pärast pikka arutelu kanade heaolu standardite üle puurisüsteemides.

„Oleme võtnud ja võtame edaspidi kohustuseks laiaulatusliku klientide teavituse ning tõhustame koostööd hankijatega, et saavutada aastaks 2025 seatud ambitsioon – müüa ainult vabalt peetavate kanade mune,“ seisab Rimi kodulehel avaldatud memorandumis, millele on alla kirjutanud Rimi Eesti juhataja Vaido Padumäe ja Rimi Balticu juhataja Edgar Sesemann.

„Olgugi, et Lääne-Euroopas on väga paljud ettevõtted otsustanud loobuda puurikanade munade müügist, on säärane otsus Baltikumis innovatiivne ja tõstab loomade heaolu olulisust,“ sõnas Nähtamatute Loomade juhataja Kristina Mering.