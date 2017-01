Erakond Eestimaa Rohelised (EER) leiab, et Sylvesteri eksomanike puidu rafineerimise tehase ehitusplaanides võib esineda korruptsiooniohtu ja veelgi tugevnevat survet niigi mittesäästlkult majandatud Eestimaa metsadele.

EER esimees Aleksander Laane: "Suurinvesteeringud puidust kõrge lisandväärtusega toodete tegemiseks on teretulnud! Suured teod on ka suure vastutusega ning elukeskkonna säilitamine on jätkusuutlikku äritegevuse eeldus, mitte üks valikuvõimalustest.

Halvaks näiteks on kavatsus Auvere jaamas elektri saamiseks puitu põletada, sest seal saadakse puidust kätte vaid väike osa energiast. Puidu põletamine on mõistlik talvel oma maja kütmiseks. Paremad on aga kaasaegsed koostootmisjaamad, kus soojus kasutatakse ära kohapeal, aga elektrit saab ka võrku müüa. Sellega oleks lisaks metsade säilimisele tagatud ka kaugemate kohtade ja sellega ka kogu riigi energiajulgeolek."

"Mets on Eesti rikkus igas mõttes, nii metsaelanike koduna kui linnaelanike puiduallikana, järjest enam aga ka puhkuse veetmise paigana. Kavandades suuri investeeringuid puidutööstusse, tuleb nii investoritel kui riigil arvestada sellega, et puit on vaid üks metsa saadustest, mille kasutus ei tohiks halvendada metsa poolt pakutavaid loodushüvesid. Investeeringud puidu senisest tõhusamasse väärindamisse

on iseenesest teretulnud, aga neid ei tohi kasutada raiemahtude suurendamise õigustamiseks," selgitas erakonna liiga Aleksei Lotman.

Kavandatava projekti investoriks on teiste hulgas märgitud Eesti üks suurimaid metsaomanikke, Metsatervenduse OÜ omanik Mati Polli. Polli oli vaid mõni nädal tagasi mittesäästliku metsanduspoliitika vastase meeleavalduse toimumise ajal RMK nõukogu esimees ning koos oma äripartneri Kaido Jõelehtiga on ta juba aastaid suurte summadega toetanud nii Reformierakonda ja IRL-i. Need kaks erakonda on ka viimastel aastatel keskkonnaministeeriumi juhtinud.

Mati Polli on Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu juhatuse liige. Kehtiva metsandupoliitika jätkusuutmatust tunnistavad ja planeeritava metsaseaduse suhtes ülikriitilised keskkonnaorganisatsioonid, väljendasid hiljuti nördimust, et keskkonnaministeerium pole neid seadusemuudatustesse kaasanud. Samas nentis Metsatervendus OÜ juhatuse esimees hiljutises "Terevisioonile" antud intervjuus, et neid on keskkonnaministeerium otsustesse kaasanud. See annab aimu korporatiivsete sidemete mõjust Eesti metsanduspoliitilistes otsustele.