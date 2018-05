Rohkem töökohti maale? Kümnendik riigifirmade töökohti on suurejoonelise operatsiooni käigus kolitud Tartusse

Reaalses elus ei tähenda kohtade ärakolimine tegelikult seda, et ametnik müüb Tallinnas elamise maha, laadib mööbli kolimisautole ja asub koos perega teekonnale talle tundmatusse paika sisemaal, kus õhk värskem, aga teater võib-olla kaugemal.

Üks meetod on ära kasutada loomulikku personalivoolavust – see tähendab, et kui Tallinnas inimene töölt ära läheb, siis tema asemele sinna uut ei palgata, vaid eelistatakse tööle võtta keegi väljastpoolt pealinna.